Expulsan del Pleno a abogado de Betssy Chávez tras arremeter contra parlamentarios

Raúl Noblecilla, abogado de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, fue expulsado del Pleno del Congreso por arremeter contra dicha institución durante la defensa que venía ejerciendo para evitar que la expremier sea inhabilitada por el Parlamento para que ejerza cargos de función pública por diez años.

“Ustedes desprecian al pueblo, porque ustedes solamente aman sus intereses egoístas y los de las clases dominantes, de los grupos del poder económico, nos van a llevar a la desgracia. Ahora, cuando el pueblo quiera una revancha, ¿acaso se lo podremos impedir a un pueblo que ha dejado setenta muertos hace poco? Cuando la dictadura, con la traidora de Dina Boluarte y la traición del partido Perú Libre, que se unió a las filas del fascismo…”, señaló.

En ese momento, él fue interrumpido por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien le reclamó por estar faltando el respeto a una bancada. Acto seguido, Raúl Noblecilla replicó que no insultaba a un grupo parlamentario en particular, sino a todo el Congreso. Fue allí cuando Rospigliosi decidió cortarle el micrófono y echarlo del Pleno del Parlamento.

Cabe apuntar que, al final de este altercado, continuó la defensa de los implicados en el golpe de estado que provocó la vacancia de Pedro Castillo. Al final, el Congreso no alcanzó los votos para inhabilitar por diez años de la función pública ni al expresidente ni a Betssy Chávez.

