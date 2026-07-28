Fact-checking: Dos afirmaciones verdaderas y dos imprecisas en mensaje de Keiko Fujimori

De acuerdo a una verificación (fact-checking) hecha por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, se constató que dos datos divulgados por la presidenta Keiko Fujimori en su Mensaje a la Nación son verdaderos, mientras que otros dos son imprecisos.

Los dos datos corroborados como verdaderos son:

1) “El 35% de los niños de 6 a 35 meses sufre anemia”.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la anemia afectó al 34,9% de los niños de 6 a 35 meses de edad durante el año 2025, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2025). La mayor incidencia se registró en el área rural (43,2%), en comparación con el área urbana (31,5%).

2) “Tres de cada diez compatriotas no tiene la certeza de contar con los alimentos necesarios diariamente”.

Según la Encuesta Nacional de Hogares 2025, realizada por el INEI, el 30,5% de peruanos experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa durante ese año, situación que se intensifica en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Por contraparte, los dos datos corroborados como imprecisos son:

1) “Perú tiene hoy la mayor desigualdad de ingreso de toda América Latina”.

Según los últimos datos de la escala GINI (coeficiente que mide la desigualdad de los ingresos) el Perú está lejos de ser el país más desigual de Latinoamérica, siendo más desiguales naciones como Colombia, Brasil, Panamá, Ecuador, Chile, etc. La Presidenta no mencionó ninguna fuente al hacer esta afirmación.

2) “Al llegar a los 15 años, 40 % de nuestros adolescentes no han desarrollado habilidades mínimas en matemáticas”.

El último examen PISA, realizado en 2022, mostró que el 66 % de los estudiantes peruanos no alcanzó el nivel 2 o superior, nivel mínimo de competencia, en matemáticas. Esto quiere decir que la Presidenta dejó de lado más del 20% de déficit. Además, según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025, realizada por el Ministerio de Educación, el 35,2% de jóvenes de 5to de secundaria no tiene los aprendizajes necesarios para estar en un nivel de inicio. Keiko Fujimori tampoco señaló fuente alguna al hacer esta aseveración.