¿Quién es Fátima Flórez, la expareja de Javier Milei que asistió a la toma de mando de Keiko Fujimori?

La ceremonia de investidura de la presidenta Keiko Fujimori reunió a autoridades y delegaciones extranjeras, pero una de las presencias que más llamó la atención fue la de la actriz y humorista argentina Fátima Flórez, expareja del presidente de Argentina, Javier Milei.

Su aparición en los exteriores del Congreso sorprendió a la prensa y avivó las versiones sobre una posible reconciliación con el mandatario argentino, luego de que ambos coincidieran en Lima durante las actividades oficiales por el cambio de mando presidencial.

“KEIKO’ ME HA INVITADO PERSONALMENTE”

Al ser abordada por los medios, Fátima Flórez reveló que asistió a la ceremonia tras recibir una invitación directa de la presidenta Keiko Fujimori para participar en los actos protocolares de su investidura.

La artista también explicó que su visita a la capital peruana responde a compromisos profesionales, ya que ofrecerá una serie de presentaciones durante su estadía en el país.

Con el característico humor que la distingue, incluso hizo una breve imitación de la nueva mandataria y bromeó sobre su situación sentimental. “Yo estoy en pareja con el Perú… mi amado y mi amor será el Perú”, comentó entre risas.

COINCIDENCIA CON JAVIER MILEI ALIMENTA RUMORES DE RECONCILIACIÓN

La presencia de Fátima Flórez en Lima no pasó desapercibida debido a que coincidió con la visita oficial del presidente argentino Javier Milei, quien llegó al Perú para participar en la ceremonia de transmisión de mando y sostener reuniones protocolares con la nueva jefa de Estado.

En los últimos días, además, la propia actriz compartió fotografías de su visita en redes sociales, mientras que medios argentinos señalaron que ambos habrían retomado el contacto. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, las imágenes y su presencia en un mismo escenario han vuelto a despertar especulaciones sobre un posible regreso de la pareja.

¿QUIÉN ES FÁTIMA FLÓREZ, LA EXNOVIA DE JAVIER MILEI?

Fátima Flórez, cuyo nombre completo es María Eugenia Flórez, nació el 3 de febrero de 1978 en Olivos, provincia de Buenos Aires. A sus 47 años, se ha consolidado como una de las artistas más reconocidas de Argentina gracias a su trabajo como actriz, humorista, imitadora, bailarina y conductora de televisión.

Desde muy joven se preparó en actuación, canto y danza, mientras desarrollaba un talento que terminaría convirtiéndose en su sello personal: las imitaciones de figuras públicas y celebridades.

Antes de su relación con Javier Milei, estuvo casada durante más de dos décadas con el productor teatral Norberto Marcos. Tras anunciar su separación en 2023, inició un romance con el entonces candidato presidencial argentino.

La relación entre ambos comenzó en agosto de 2023 y finalizó en abril de 2024. Sin embargo, más de un año después, diversos medios de espectáculos en Argentina aseguran que la pareja habría retomado el vínculo, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas ha confirmado oficialmente una reconciliación.

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