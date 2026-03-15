Fallece Napoleón Becerra, candidato presidencial del PTE-Perú, en trágico accidente

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra, falleció este 15 de marzo tras un trágico accidente ocurrido en el sector de Rumichaca, Ayacucho.

El hecho se produjo mientras realizaba un viaje de campaña con miras a las Elecciones Generales 2026. La noticia fue confirmada por Emily Silva, candidata a la Cámara de Diputados por el mismo partido, quien informó sobre el deceso del aspirante presidencial.

Según indicó, en el vehículo también viajaban otros integrantes de la comitiva partidaria, quienes resultaron heridos. Ante lo ocurrido, Silva solicitó al Gobierno brindar atención inmediata y facilitar la evacuación de los afectados hacia centros de salud cercanos.

Napoleón Becerra García nació el 11 de abril de 1964 en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) lo había presentado como su candidato presidencial para los comicios generales del 2026.

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