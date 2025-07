Fiorella Molinelli sobre Dina Boluarte: “No podemos dejarnos marcar por una gobernante así”

La economista y ex presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, estuvo como invitada en el ‘El Espejo‘ con Pedro Tenorio en donde contó sus ganas de competir en las Elecciones Presidenciales 2026 para llegar a la presidencia del Perú.

La ex ministra del MIDIS contó que cada vez que visita un lugar, los ciudadanos le dicen que “ya no quieren otra Dina más”, entonces ella ve una oportunidad para reivindicar a las mujeres y demostrar que no son así.

“Somos el 50% de la población y más. No pueden tildarnos de incapaces, de deficientes, de ser lo mismo que Dina, eso no podemos tolerar las mujeres, es momento de levantar la voz y decir, las mujeres somos chamba, estamos con un ojo en nuestros hijos, luego con la economía de nuestras casas”, mencionó en ‘El Espejo’.

Asimismo, Molinelli criticó duramente a la presidenta Dina Boluarte ya que se está ‘sirviéndose’ del país y no sirviendo al país. “Las mujeres no nos podemos dejar marcar por una gobernante así, una mujer que se dedica a pensar en cirugías cuando ha asumido un alto cargo”, indicó.

Para Molinelli, la mujer peruana siempre ve cómo desarrollarse profesionalmente y no piensa en otras cosas. “Eso es la mujer peruana, no una mujer que se dedica a pensar en cirugías cuando ha asumido un alto cargo o cuando acepta relojes prestados, según ella, para lucir mejor en foros internacionales”, finalizó.

