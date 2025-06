Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicita la suspensión de Patricia Benavides por 36 meses

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó la suspensión temporal por el plazo de 36 meses en el ejercicio de su cargo de la restituida fiscal suprema, Patricia Benavides. A raíz de este pedido, al que Latina Noticias tuvo acceso, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decidió programar una audiencia para el próximo martes 24 de junio a las 2:30 de la tarde.

“Solicita que se convoque a audiencia para el debate del requerimiento de suspensión formulado, a fin de que se emita pronunciamiento sobre el particular, en salvaguarda de la legalidad y para evitar que los peligros que se procura evitar con la medida no se concreten”, se lee en el documento.

En el requerimiento de Espinoza se menciona que la sanción contra Benavides se enmarca en la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado, al presuntamente haber interferido cuando era titular del Ministerio Público en las indagaciones del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

CONFLICTO EN LA FISCALÍA

Como se recuerda, la fiscal suprema Patricia Benavides acudió ayer a la sede del Ministerio Público a retomar su cargo luego que la Junta Nacional de Justicia anulará las destituciones que tenía desde el año pasado. Llegó acompañada por uno de sus abogados, Juan Peña, quien no descartó recurrir al Tribunal Constitucional si no se acata la resolución a favor de su cliente.

“Es una alternativa. El Tribunal es la máxima instancia de control administrativo de los fiscales supremos”, comentó. En tanto, Humberto Abanto, otro de los letrados que defiende a Benavides, acotó que si Delia Espinoza se niega a entregar el cargo, podría ser sancionada.

“Si insiste en desobedecer, corre el riesgo de que la Junta Nacional de Justicia inicie un proceso de destitución en su contra”, señaló en ‘Sin Medias Tintas’ el último domingo.

En medio de esta situación de incertidumbre, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció —a través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales— un intento de forzar su salida del cargo, en lo que calificó como un “golpe a la democracia”.

“Hoy se está llevando a cabo un golpe a la democracia”, advirtió. Además, alertó que se pretende desconocer esa elección de manera arbitraria.

“He tomado conocimiento que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que, como fiscal de la Nación en ejercicio legal, me corresponde”, declaró con firmeza. La magistrada responsabilizó directamente al Ministerio del Interior, señalando que desde las 8:00 a.m. de este lunes esa institución no había enviado personal para custodiar las instalaciones del Ministerio Público ni proteger a los fiscales y trabajadores.

“Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería ser el primer paso de un golpe al Estado democrático del país”, señaló Espinoza. Asimismo, afirmó que el Ministerio Público seguirá firme en la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

