Fiscalía abre investigación preliminar a José Jerí por presunto tráfico de influencias

El presidente de la República, José Jerí, se encuentra en el centro de una nueva investigación fiscal que podría agravar su situación política. El Ministerio Público ha enviado un documento formal al jefe de Estado informándole sobre el inicio de una investigación preliminar en su contra por presunto tráfico de influencias, un delito relacionado con la administración pública.

Según el documento al que tuvo acceso Latina Noticias, la investigación se basa en informes periodísticos que revelan visitas de diversas profesionales al despacho presidencial entre octubre de 2025 y enero de 2026. Estas visitas habrían sido seguidas de la adjudicación de contratos a dichas personas dentro del Poder Ejecutivo, lo que ha despertado sospechas sobre posibles beneficios ilícitos.

Entre los nombres mencionados se encuentran Hilda Zapata, Sheyla Briones, Rosa Rueda, María Espinoza, Alicia Camargo, Fiorella Melgarejo, Ledy Vela, Rubiel Beraún, Violeta Beas, Susana Gutiérrez y Rossmary Malpartida, quienes habrían sido favorecidas con contratos en diversas áreas del gobierno.

La investigación del Ministerio Público se enfoca en determinar si existió algún tipo de gestión indebida por parte del presidente Jerí para influir en la asignación de estos contratos, favoreciendo a personas cercanas a su entorno.

#LOÚLTIMO 🚨 La Fiscalía abre investigación preliminar contra José Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias, ilícito penal previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado. El plazo de la investigación preliminar es… pic.twitter.com/7dl14H7KYS — Latina Noticias (@Latina_Noticias) February 13, 2026

Esta diligencia se produce en medio de un clima político tenso, con una oposición que ha intensificado sus esfuerzos por lograr la destitución de Jerí, acusándolo por presuntos casos de corrupción y abuso de poder.

DECLARARÁ ANTE EL FISCAL DE LA NACIÓN

La decisión fiscal formaliza el inicio de una investigación preliminar que se extenderá por un plazo de 90 días, periodo en el que el Ministerio Público realizará diversas diligencias para esclarecer los hechos materia de denuncia. Durante ese tiempo se recabará documentación, se evaluarán los elementos existentes y se tomarán declaraciones a los involucrados en el caso.

Como parte del procedimiento, la Fiscalía ha programado la declaración indagatoria del presidente de la República para el próximo 2 de marzo a las 2:30 p.m., a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar sus descargos. En los días previos también brindarán su testimonio las personas mencionadas en el expediente.

VIDEO RECOMENDADO