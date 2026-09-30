Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía de la Nación dispuso el archivo de la investigación seguida contra la expresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, correspondiente a la Carpeta Fiscal N.° 54-2025.

La investigación buscaba determinar si Boluarte había registrado un incremento patrimonial presuntamente injustificado durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2024, cuando ejercía la Presidencia de la República. La existencia de esta investigación por la misma carpeta y delito había sido consignada previamente en documentación oficial del Despacho Presidencial.

Según el documento difundido por su defensa legal, la Fiscalía concluyó que no existían elementos de convicción suficientes para sostener un desbalance patrimonial injustificado. Entre los aspectos considerados se encuentra la trazabilidad entre sus ingresos y egresos y la información declarada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Asimismo, la investigación habría determinado la ausencia de depósitos de origen o procedencia desconocida y descartado, según el documento, un vínculo de causalidad entre el ejercicio del cargo de presidenta de la República y el resultado patrimonial analizado.

La decisión también tomó en cuenta el Informe Pericial Contable Financiero N.° 04-2026, elaborado por peritos del Ministerio Público, además de la evidencia recopilada durante las diligencias fiscales.

El documento fue difundido por el abogado Juan Carlos Portugal, integrante de la defensa legal de Boluarte. En el comunicado, la defensa sostiene que el archivo de la investigación ratifica la “probidad funcional y solvencia moral” con la que actuó la exmandataria durante su gestión. Esta última afirmación corresponde a la posición de la defensa.

Cabe precisar que este archivo corresponde específicamente a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito agravado de la Carpeta Fiscal N.° 54-2025 y no implica el cierre de otras investigaciones fiscales que involucren a la exmandataria.

VIDEO RECOMENDADO