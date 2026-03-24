Fiscalía interviene Municipalidad de Comas tras denuncia de trabajadores de ser obligados a hacer campaña

Como respuesta a la denuncia de Punto Final, el Primer Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte intervino la sede de la Municipalidad de Comas tras conocerse que trabajadores de esta comuna serían obligados, bajo amenaza de despido, a hacer campaña a favor de Podemos Perú.

De acuerdo a lo explicado por el Ministerio Público, estas diligencias forman parte de la investigación por presuntos delitos contra la administración pública en torno a la participación de trabajadores ediles en actividades de campaña electoral.

En el marco del operativo, la fiscal adjunta provincial Sharly Facho Núñez, con el apoyo de personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), se entrevistó con gerentes municipales y personal de la Procuraduría.

También se procedió con el recojo de documentos sobre las órdenes de servicios y el rol de actividades municipales de enero a marzo de 2026. Además, se solicitó la relación de proveedores y personal cesante en el presente año, entre otras diligencias.

DENUNCIA DE PUNTO FINAL

Como informó Punto Final, un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Comas, en medio de la gestión de la alcaldesa Carmen Acuña Jara, denunciaron que vienen siendo víctima de presiones y amenazas para hacer campaña como portátiles y con cuentas falsas en redes sociales a favor de los candidatos de Podemos Perú, partido que tiene como candidato presidencial a José Luna Gálvez.

Esto se pudo apreciar en el mitin de campaña realizado el 10 de marzo en el distrito de Comas. Encabeza el evento el excongresista Aron Espinoza, candidato con el número 1 a la cámara de diputados. El que funge de anfitrión es Ricardo Chacón Acuña, hijo de la actual alcaldesa. Entre el público que anima, aplaude y grita se encuentran trabajadores de la Municipalidad de Comas.

Punto Final conversó con cinco trabajadores de la Municipalidad de Comas, quienes prefirieron declarar desde el anonimato para evitar represalias en su contra. La denuncia es la misma: fueron víctimas de presiones para apoyar al partido de José Luna Gálvez.

Señalan que fueron obligados a crear cuentas falsas en redes sociales como Facebook y Tik Tok para apoyar con las publicaciones de campaña. Al menos cinco cuentas falsas por persona tuvieron que generarse.

La mayoría de ellos tiene entre dos o tres años trabajando en la municipalidad, pero su continuidad laboral no depende de su nivel de eficiencia, sino de qué tanto apoyan a la campaña de Podemos Perú.

Finalmente, desde Podemos Perú rechazaron cualquier vinculación con la alcaldesa de Comas, asegurando que no pertenece a las filas del partido. Expresaron su repudio contra el “denunciado chantaje que podría estar afectando a los servidores del municipio”. Por lo que pidieron la pronta intervención de las autoridades competentes para que investiguen con rigor y celeridad las denuncias presentadas.

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