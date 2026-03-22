Trabajadores de la Municipalidad de Comas denuncian que son obligados a hacer campaña a favor de Podemos Perú

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad de Comas, en medio de la gestión de la alcaldesa Carmen Acuña Jara, denunciaron que vienen siendo víctima de presiones y amenazas para hacer campaña como portátiles y con cuentas falsas en redes sociales a favor de los candidatos de Podemos Perú, partido que tiene como candidato presidencial a José Luna Gálvez.

Esto se pudo apreciar en el mitin de campaña realizado el 10 de marzo en el distrito de Comas. Encabeza el evento el excongresista Aron Espinoza, candidato con el número 1 a la cámara de diputados. El que funge de anfitrión es Ricardo Chacón Acuña, hijo de la actual alcaldesa. Entre el público que anima, aplaude y grita se encuentran trabajadores de la Municipalidad de Comas.

Punto Final conversó con cinco trabajadores de la Municipalidad de Comas, quienes prefirieron declarar desde el anonimato para evitar represalias en su contra. La denuncia es la misma: fueron víctimas de presiones para apoyar al partido de José Luna Gálvez.

Señalan que fueron obligados a crear cuentas falsas en redes sociales como Facebook y Tik Tok para apoyar con las publicaciones de campaña. Al menos cinco cuentas falsas por persona tuvieron que generarse.

La mayoría de ellos tiene entre dos o tres años trabajando en la municipalidad, pero su continuidad laboral no depende de su nivel de eficiencia, sino de qué tanto apoyan a la campaña de Podemos Perú.

EL VÍNCULO DE LA ALCALDESA DE COMAS

Carmen Acuña Jara llegó a la alcaldía de Comas en diciembre del 2025 en reemplazo de Ulises Villegas, el prófugo exalcalde de ese distrito que fue retirado del cargo al ser condenado a seis años de prisión por colusión agravada. Antes se desempeñaba como regidora distrital de Somos Perú, partido del cual se alejó para acercarse a Podemos Perú, que lidera José Luna.

El 14 de marzo fue captada regalando manzanas junto al personal de la Municipalidad, acompañada por Miguel Saldaña, quien fue alcalde de Comas y quiere volver al cargo en las próximas elecciones. Es una de las figura del partido de Luna Gálvez.

A inicios del 2026. el Poder Judicial ratificó su condena por negociación incompatible, lo que descarta cualquier posibilidad de postulación. Eso no le impide que participe en actividades proselitistas.

Los trabajadores señalan que las presiones se intensificaron desde enero de este año. No solo los presionaban para compartir en redes las actividades proselitistas de Podemos Perú, sino que algunos subgerentes revisaban los estados de los trabajadores para asegurarse de que cumpliesen.

Finalmente, el apoyo no quedaba solo ahí, ya que les exigían que vayan a mítines y sean parte de la portátil de Podemos Perú. Cuando un candidato iba a Comas, les exigían recibirlos con gritos, arengas y palmas.

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