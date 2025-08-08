Fiscalía investiga presunta manipulación irregular de base de datos de la JNJ

La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La medida se adopta tras detectarse una supuesta manipulación irregular en la base de datos de la JNJ, donde se almacenaban más de 1200 documentos virtuales vinculados a procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales a nivel nacional.

Según la información oficial, la intervención fiscal busca esclarecer cómo se produjo el acceso no autorizado y si existió intención de alterar, eliminar o sustraer información sensible que podría afectar investigaciones y procesos administrativos en curso.

Para las diligencias, el Ministerio Público dispuso que personal especializado de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía ejecute las acciones urgentes necesarias, incluyendo el análisis forense digital de los sistemas comprometidos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la @JNJPeru. Ello tras una presunta manipulación irregular de la base de datos de dicha entidad en la que se… pic.twitter.com/UeKyKvjpdn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025

La investigación se desarrolla bajo el marco de la Ley de Delitos Informáticos, que sanciona severamente la alteración o manipulación de datos digitales que afecten el funcionamiento de entidades públicas o privadas.

