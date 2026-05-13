Fiscalía pide 10 años de prisión contra el PNP Luis Magallanes por asesinato de “Trvko”

El Ministerio Público solicitó que el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes Gaviria, reciba 10 años y 8 meses de pena privativa de la libertad por presuntamente haber asesinado a Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, artista conocido como “Trvko” durantes las protestas contra el gobierno de José Jerí el 15 de octubre de 2025.

Según indica la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, su decisión sobre el petitorio se basa en que el rango de la pena por homicidio se considera desde 6 hasta 20 años de prisión.

Debido a que el suboficial Magallanes no tiene antecedentes pero utilizó un arma de fuego con el que presuntamente asesinó a Eduardo Ruíz “Trvko”, se definió en la solicitud una condena media de 10 años, con posibilidad a aumentar hasta 15 años y 4 meses.

Ante ello, el Poder Judicial informó que ya se tiene programado una audiencia de control de acusación sobre el caso de Trvko para el 30 de julio de 2026, después de la celebración de la segunda vuelta presidencial.

“El Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programa para el jueves 30 de julio, a las 2.30 p. m., la audiencia de control de acusación contra el suboficial Luis Magallanes Gaviria, por el presunto delito de homicidio simple en agravio del música Eduardo Ruíz Sanz (Trvko)”, se lee en el comunicado.

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