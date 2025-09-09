Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza por caso ‘Cuellos Blancos’

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el ex juez supremo César Hinostroza en el marco de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otro vinculados al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El pedido fue presentado por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos el pasado 27 de agosto. Esta entidad tiene a su cargo la investigación preparatoria contra Hinostroza Pariachi en su rol de juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en relación al trámite de tres hábeas corpus presentados a favor de Orlando Velásquez, Jesús Alvarado y Juan Antonio Pesantes.

El requerimiento presentado al Poder Judicial será evaluado este miércoles 10 de septiembre a las 2:30 p. m. en una audiencia virtual donde participarán las partes involucradas. Esta solicitud fue presentada ante el despacho del juez Juan Carlos Checkley.

Cabe resaltar que sobre César Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales, así como un pedido de extradición que aún se encuentra en trámite ante las autoridades de Bélgica, lugar donde actualmente se encuentra el ex juez supremo.

CASO ‘CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO’

El caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” salió a la luz en 2018, cuando se difundieron audios obtenidos por medio de interceptaciones telefónicas que evidenciaban presuntos favores judiciales y designaciones.