Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de manifestante

Como parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, asesinado —en las calles del Centro de Lima— durante las protestas contra el Gobierno realizadas el último miércoles 15, el Ministerio Público dispuso “diligencias de urgencia”. El crímen perpetrado por arma de fuego, en horas de la noche, cegó la vida de un joven rapero de 32 años, conocido en San Martín de Porres por su nombre artístico de “Tvrko”.

“La Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre”, informó a través de un comunicado la Fiscalía.

En este sentido, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo dispuso —como encargada del caso— el levantamiento del cadáver de Ruiz Saenz en el Hospital Arzobispo Loayza, la recolección de evidencias audiovisual y balística en el área donde ocurrió el hecho. Todo como parte de la investigación en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud (Minsa), la víctima llegó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza. Fue la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, quien dio cuenta del fallecimiento del joven, tras acudir al centro de salud para fiscalizar la correcta atención de los heridos producto de las protestas. Según información preliminar brindada por la parlamentaria, habría fallecido producto de un impacto de bala a la altura del tórax.

La respuesta del Gobierno ante el fallecimiento

Poco después de confirmarse el deceso de Mauricio Ruiz Saenz, el presidente de la República, José Jerí, emitió un pronunciamiento —vía ‘X’— lamentando lo ocurrido y pidiendo objetividad en las indagaciones fiscales: “Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó que se haya incluído a personal terna como parte del despliegue policial para repeler a los manifestantes: “Lamentamos que haya pasado un hecho de muerte. Hemos acompañado a todos los manifestantes para ejercer su derecho de protestas pacífica”, comentó tras deslindar responsabilidad por lo ocurrido con Mauricio Ruiz Saenz cerca a la plaza Francia.

