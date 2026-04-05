Fórmula presidencial bajo la lupa: estos son los vicepresidentes que podrían gobernar el Perú

A solo una semana de las Elecciones Generales, no solo los candidatos presidenciales están bajo la lupa. También lo están sus compañeros de fórmula: los vicepresidentes, figuras clave que, en caso de crisis política, podrían asumir el mando del país.

La historia reciente lo demuestra. Vicepresidentes como Martín Vizcarra o Dina Boluarte llegaron a la presidencia en medio de escenarios imprevistos. Por eso, expertos coinciden en que el electorado debería mirar con atención no solo al candidato, sino también a quienes lo acompañan en la plancha.

PLANCHAS PRESIDENCIALES DE ALGUNOS CANDIDATOS

En Fuerza Popular, Keiko Fujimori va acompañada de dos figuras conocidas: Luis Galarreta, abogado y ex presidente del Congreso, como primer vicepresidente; y Miki Torres, también abogado y excongresista, como segundo vicepresidente. Torres destaca el rol articulador que podría tener un vicepresidente, aunque confía en que no será necesario asumir funciones mayores.

En Renovación Popular, Rafael López Aliaga presenta a Norma Yarrow como primera vicepresidenta, arquitecta y excongresista con trayectoria política en Lima. La acompaña Jhon Ramos Malpica, ingeniero industrial de perfil bajo, cuya inclusión apunta a fortalecer la presencia del partido en el sur del país.

Por su parte, el candidato Carlos Álvarez, de País para Todos, apuesta por perfiles técnicos. Su primera vicepresidenta es Cristina Chambizea, bióloga con experiencia en gestión pública, quien asegura que no será una figura decorativa. La plancha se completa con Diego Guevara, economista y consultor, quien respalda el liderazgo del candidato.

En el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto está acompañado por Flor de María Matute, especialista en culturas afroperuanas, y el exoficial de la FAP Carlos Caballero León. Este último ha planteado incluso la posibilidad de una renuncia conjunta en caso de una crisis política, como una señal de rechazo a la inestabilidad.

En Juntos por el Perú, Roberto Sánchez presenta una plancha integrada por dos mujeres: Analí Márquez, abogada con presencia activa en redes sociales, y Brígida Curo, dirigente puneña con trayectoria política local. Ambas representan sectores del interior del país y promueven un discurso enfocado en identidad y justicia social.

Ellos son los acompañantes, los posibles reemplazos, las figuras que podrían asumir el liderazgo del país en momentos críticos. Por eso, más allá de nombres y partidos, la recomendación es clara: informarse bien. Este 12 de abril, el Perú decide, y cada voto cuenta.