Francisco Távara, miembro de JNJ, dice que no debieron anular la destitución de Patricia Benavides

Francisco Távara, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), manifestó que no correspondía declarar la nulidad de la destitución de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, debido a que el caso se encuentra actualmente judicializado.

“Esto está judicializado, está en fuero constitucional, en el juzgado constitucional o estará en el Tribunal Constitucional y nosotros no podemos abocarnos a cosas que están pendientes en el Poder Judicial”, declaró.

El magistrado aclaró que se abstuvo de participar en la votación del pasado 6 de junio, en la cual se anuló la sanción contra Benavides, alegando que no contaba con suficiente información sobre el procedimiento. Según indicó, hizo llegar una comunicación formal al presidente de la JNJ, Gino Ríos, expresando su preocupación por la falta de claridad.

“Por escrito, envío por el sistema SGD mi posición, entonces ya no fui a la audiencia, la presencié por el televisor y ya luego, como no voy a la audiencia, no me llaman para deliberación ni en la votación”, relató.

En ese sentido, calificó de “forzada” la figura que aplicaron los demás miembros de la JNJ para determinar que sí procedía declarar la nulidad de la destitución de Patricia Benavides, considerando que se requería una votación por unanimidad del colegiado.

“Argumentan que para declarar nulidad de oficio debe ser por unanimidad. Entonces, han creado ahí unas expresiones de ‘unanimidad de los miembros hábiles’, o sea, me han declarado miembro no hábil porque no fui. Es una interpretación un poquito forzada”, remarcó.

Esta posición se suma al debate generado tras la reciente decisión de la JNJ de retrotraer el procedimiento disciplinario contra Patricia Benavides y otros dos magistrados, anulando las medidas de destitución impuestas previamente.

