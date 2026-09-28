Funcionarios de las municipalidades de Surco y Magdalena son aportantes de las campañas de Carlos Bruce y Francis Allison

Gerentes, jefes y trabajadores de ambos municipios hicieron aportes a las campañas de los exalcaldes de esos distritos, que hoy disputan la Municipalidad de Lima.

Jefferson Luyo

Unidad de Investigación

El último reporte que los partidos políticos en contienda por las elecciones municipales hicieron llegar a la ONPE trae varias sorpresas. Una de ellas es que candidaturas como la de Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País) recibieron aportes de campaña, en especies y efectivo, de trabajadores de sus gestiones municipales en los distritos de Surco y en Magdalena, respectivamente, funciones a las que debieron renunciar para lanzarse como candidatos a la Municipalidad de Lima.

En el caso de Surco, donde Carlos Bruce venía desempeñándose como alcalde, 19 trabajadores municipales figuran como aportantes de su campaña a la alcaldía de la capital. Se trata de funcionarios de diversas áreas, entre ellos el gerente de Desarrollo Económico, el gerente de Planeamiento y Presupuesto, el gerente de Seguridad Ciudadana, el gerente de Servicios a la Ciudad, y el gerente de Asesoría Jurídica. A la lista se suman trabajadores del área administrativa, algunos contratados por órdenes de servicios. Se trata de funcionarios que hicieron aportes en efectivo, o vía la compra de tarjetas para cenas de recaudación.

Esta es la lista completa:

En Magdalena no es diferente. El distrito estuvo gobernado por Francis Allison hasta septiembre de este año, mes en que pidió licencia para postular a la alcaldía de Lima. De su gestión en el distrito figuran 14 trabajadores municipales aportantes, quienes hicieron llegar sus donativos en especies. En su caso, se trata de funcionarios como la gerente Municipal, gerente de Control y Seguridad Ciudadana, el gerente de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, y el gerente de Administración tributaria. Así como los jefes de Asesoría Jurídica, el de Estado Civil, la de Participación Vecinal, y el de Planeamiento y Presupuesto.

Esta es la lista completa:

Entre los partidos que hasta ahora no entregan su rendición de ingresos y egresos de campaña a la ONPE figuran Coalición Transformada Tierra Verde, Partido Patriótico del Perú, y Visión Perú.

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