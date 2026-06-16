Poder Judicial confirma archivo del caso ‘Cócteles’ contra Keiko Fujimori y otros investigados

El Poder Judicial confirmó el archivo del proceso penal seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal, en el marco del denominado caso ‘Cócteles’, vinculado a los aportes para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró infundados los recursos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada. De esta manera, se ratificó la resolución del juez Wilson Verástegui, quien en enero ejecutó una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en octubre de 2025, que ordenó el sobreseimiento definitivo del caso.

SALA TAMBIÉN ORDENA ARCHIVO PARA MARK VITO

El tribunal superior también dispuso el archivo del delito de lavado de activos que la Fiscalía atribuía a Mark Vito, exesposo de Fujimori, así como a la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. En este extremo, declaró fundados los recursos de apelación presentados por ambos, revocando la decisión previa que mantenía vigente la imputación.

Según la sala, correspondía extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional a estos investigados, al considerar que formaban parte del mismo proceso penal ya clausurado en su componente principal.

No obstante, el colegiado precisó que las imputaciones por presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica contra Keiko Fujimori y otros integrantes de su partido podrían continuar, siempre que cuenten con autonomía fáctica, típica y probatoria, y previa evaluación fiscal sobre la vigencia de la acción penal o una eventual prescripción.

Con esta decisión, el caso ‘Cócteles’, uno de los procesos más emblemáticos por presunto financiamiento irregular de campañas políticas, queda archivado en su eje principal por lavado de activos, mientras el Ministerio Público deberá definir si persiste con las investigaciones residuales bajo nuevos criterios legales.

VIDEO RECOMENDADO