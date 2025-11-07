Gobierno actualiza estado de emergencia en Lima y Callao con nuevo decreto supremo: mira los cambios
Durante la noche del viernes 7 de noviembre, se publicó en el Diario El Peruano un nuevo decreto supremo que aplica modificaciones a la anterior norma que estableció el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, contados a partir del 22 de octubre.
Entre los principales cambios se encuentran los siguientes:
- Se amplía el rol del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec): ahora puede solicitar cooperación técnica internacional y reporta semanalmente al Consejo de Ministros.
- Se fortalecen las atribuciones del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO): implementa plataforma digital unificada de datos criminales, centro 24/7, triplica metas policiales y crean cuatro comités especializados.
- Estos cuatro subcomités especializados son: Comité de Coordinación Distrital (CCD), Comité de Inteligencia (CI), Comité de Fiscalización (CF) y Comité de Comunicación Estratégica (CCE).
- Se amplían las restricciones penitenciarias: ahora incluye apagón eléctrico, inteligencia penitenciaria con drones, rotación del personal del INPE y el traslado inmediato de internos peligrosos.
- Se crean Fuerzas Integradas (PNP, FF. AA. y Serenazgo), instala puestos de comando temporales y dispone la presencia permanente de vehículos disuasivos.
- El Comité de Fiscalización (CF) estará bajo el mando de la Dirincri. Asimismo, se amplían las funciones de Osiptel, Sunat, Sucamec, Migraciones, etc.
- En cuanto al control migratorio, se autoriza la expulsión inmediata mediante el Procedimiento Sancionador Especial Excepcional (PASEE).
- Se crea el Comité de Inteligencia (CI) con participación de la DINI, INPE, UIF, CEPLAN y FF. AA. También se implementa la videovigilancia con IA, drones y reconocimiento facial.
- Se crea una plataforma digital unificada, bajo el mando de la PCM, para compartir datos en tiempo real entre la PNP, FF. AA., gobiernos locales y las instituciones de justicia.
- Se autoriza el uso de imágenes satelitales para control territorial y monitoreo de riesgo.
- Se aplican mejoras a las unidades de flagrancia.
Asimismo, se han aplicado disposiciones nuevas:
- Las medidas penitenciarias serán aplicables a nivel nacional.
- El control de acceso a los penales se realizará con presencia de efectivos de las FF. AA. y PNP.
- Se intensifican las inspecciones y pruebas sobre el correcto funcionamiento de bloqueadores o inhibidores de señales de telecomunicación en los penales.
- Se establece el izamiento obligatorio de la Bandera Nacional en entidades públicas los lunes y en las plazas principales de cada distrito los domingos.
- Se declara de necesidad pública la ampliación del Centro de Comando, Control y Comunicación en el Gran Centro de Convenciones de Lima.
- Habrá apoyo de cadetes de la PNP y FF. AA. en tareas de administrativas y presencia disuasiva.