Gobierno actualiza estado de emergencia en Lima y Callao con nuevo decreto supremo: mira los cambios

Durante la noche del viernes 7 de noviembre, se publicó en el Diario El Peruano un nuevo decreto supremo que aplica modificaciones a la anterior norma que estableció el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, contados a partir del 22 de octubre.

Entre los principales cambios se encuentran los siguientes:

Se amplía el rol del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) : ahora puede solicitar cooperación técnica internacional y reporta semanalmente al Consejo de Ministros.

: ahora y reporta semanalmente al Consejo de Ministros. Se fortalecen las atribuciones del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) : implementa plataforma digital unificada de datos criminales, centro 24/7, triplica metas policiales y crean cuatro comités especializados .

: implementa . Estos cuatro subcomités especializados son: Comité de Coordinación Distrital (CCD), Comité de Inteligencia (CI), Comité de Fiscalización (CF) y Comité de Comunicación Estratégica (CCE) .

. Se amplían las restricciones penitenciarias : ahora incluye apagón eléctrico, inteligencia penitenciaria con drones, rotación del personal del INPE y el traslado inmediato de internos peligrosos.

: ahora incluye apagón eléctrico, inteligencia penitenciaria con drones, rotación del personal del INPE y el traslado inmediato de internos peligrosos. Se crean Fuerzas Integradas (PNP, FF. AA. y Serenazgo), instala puestos de comando temporales y dispone la presencia permanente de vehículos disuasivos .

. El Comité de Fiscalización (CF) estará bajo el mando de la Dirincri. Asimismo, se amplían las funciones de Osiptel, Sunat, Sucamec, Migraciones, etc.

estará bajo el mando de la Dirincri. Asimismo, se amplían las funciones de Osiptel, Sunat, Sucamec, Migraciones, etc. En cuanto al control migratorio, se autoriza la expulsión inmediata mediante el Procedimiento Sancionador Especial Excepcional (PASEE) .

Se crea el Comité de Inteligencia (CI) con participación de la DINI, INPE, UIF, CEPLAN y FF. AA. También se implementa la videovigilancia con IA, drones y reconocimiento facial .

Se crea una plataforma digital unificada , bajo el mando de la PCM, para compartir datos en tiempo real entre la PNP, FF. AA., gobiernos locales y las instituciones de justicia.

, Se autoriza el uso de imágenes satelitales para control territorial y monitoreo de riesgo.

Se aplican mejoras a las unidades de flagrancia.

Asimismo, se han aplicado disposiciones nuevas:

Las medidas penitenciarias serán aplicables a nivel nacional .

. El control de acceso a los penales se realizará con presencia de efectivos de las FF. AA. y PNP .

. Se intensifican las inspecciones y pruebas sobre el correcto funcionamiento de bloqueadores o inhibidores de señales de telecomunicación en los penales .

. Se establece el izamiento obligatorio de la Bandera Nacional en entidades públicas los lunes y en las plazas principales de cada distrito los domingos.

en entidades públicas los lunes y en las plazas principales de cada distrito los domingos. Se declara de necesidad pública la ampliación del Centro de Comando, Control y Comunicación en el Gran Centro de Convenciones de Lima .

. Habrá apoyo de cadetes de la PNP y FF. AA. en tareas de administrativas y presencia disuasiva.

