Gobierno aprueba que defensa de José Jerí sea pagada con dinero público por caso Chifagate

Con dinero de los peruanos. José Jerí Oré, quien funge de presidente interino del Perú, será defendido legalmente por el Estado luego de que la Subsecretaría General del Despacho Presidencial aprobase la solicitud que envió el 29 de enero para defenderse de la investigación que el Ministerio Público abrió por sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.

La Resolución N° 000005-2026-DP/SSG, aprobada por el subsecretario general Luis Alvaro Solorzano Yabar, señala que el presidente investigado fue quien solicitó la aplicación de la ley N° 30057, que establece que todo servidor público o ex trabajador tiene derecho a contar con defensa y asesoría legal pagada por el Estado, es decir, el dinero de los tributos ciudadanos, entre otros ingresos.

“Se resuelve declarar procedente la solicitud de beneficio de derecho a la defensa y asesoría legal presentada por el señor José Jerí Oré, en su calidad de Presidente de la República en funciones, al amparo de los establecido”, se lee en la decisión final.

Sin embargo, lo llamativo del caso es que José Jerí solicitó la defensa legal financiada con dinero público antes de que el Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, oficialice la investigación preliminar el 3 de febrero.

En la actualidad, se sabe que Jerí tendrá defensa legal para el caso Chifagate con el dinero de los peruanos, pero es desconocido la firma de abogados o el abogado que lo asesorará o el dinero que se invertirá en su contratación.

