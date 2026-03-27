Gobierno declara de interés nacional la creación de un puerto espacial en el Perú

El Poder Ejecutivo promulgó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de un puerto espacial en el Perú, una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo del sector aeroespacial y a posicionar al país como un actor relevante en la región.

La norma fue oficializada este viernes 27 de marzo mediante su publicación en el diario oficial El Peruano, luego de haber sido aprobada por el Congreso de la República en segunda votación.

La propuesta establece como objetivo principal promover la futura instalación de esta infraestructura estratégica, considerada clave para fortalecer las capacidades tecnológicas del país. De acuerdo con el texto legal, el Ministerio de Defensa será la entidad encargada de coordinar las acciones necesarias para su implementación, dentro del ámbito de sus competencias.

En el Congreso, la iniciativa recibió amplio respaldo. Durante la segunda votación, el dictamen fue aprobado con 78 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, lo que evidenció consenso en torno a la importancia de desarrollar este tipo de proyectos en el país.

SIN FECHA DE EDIFICACIÓN

La norma precisa que la declaración de interés nacional no supone la construcción inmediata del puerto espacial. Más bien, permite iniciar estudios técnicos, evaluaciones de viabilidad y procesos de planificación estratégica.

En ese sentido, se trata de una medida programática que busca sentar las bases para una eventual ejecución futura, sin comprometer por ahora recursos públicos de forma directa.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que el fortalecimiento de las capacidades espaciales constituye una prioridad estratégica, en un contexto global en el que la tecnología y la exploración espacial cobran cada vez mayor relevancia.

La eventual creación de un puerto espacial permitiría al Perú integrarse al mercado internacional de servicios aeroespaciales, atraer inversión extranjera, generar nuevas oportunidades de empleo y fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica.

Asimismo, el desarrollo de esta infraestructura podría contribuir al fortalecimiento de la seguridad nacional mediante el uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo del territorio, las comunicaciones y la gestión de riesgos ante emergencias.

Con esta ley, el Perú da un primer paso hacia la consolidación de una política aeroespacial, en línea con otros países de la región que ya avanzan en este campo. El avance del proyecto dependerá ahora de los estudios técnicos y de la articulación entre entidades públicas y eventuales aliados internacionales.

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