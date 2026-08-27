Gobierno declara en emergencia la estructura educativa pública

El Gobierno declaró en emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional, una medida que busca reducir los riesgos y atender las condiciones de los locales escolares.

La medida fue oficializada tras la publicación del Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU en el diario oficial El Peruano, y responde a la existencia de una significativa brecha de infraestructura educativas, así como deficiencias que dificultan su reducción.

De acuerdo con el informe técnico que sustenta la norma, se identificó la necesidad de fortalecer el mantenimiento de los centros educativos, así como mejorar la sostenibilidad de las inversiones y optimizar la gestión de información sobre la infraestructura educativa pública a nivel nacional.

La declaratoria también plantea un desafío para las autoridades en cuanto a pasar de las acciones de emergencia a una estrategia de prevención. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) tiene entre sus funciones ampliar, mejorar, sustituir y rehabilitar la infraestructura educativa pública, además de intervenir en su mantenimiento y equipamiento cuando corresponde.

En ese escenario, uno de los puntos clave será determinar qué colegios requieren atención inmediata, cuáles necesitan reforzamiento y cuáles presentan condiciones que hacen necesaria una intervención de mayor alcance. La planificación nacional de infraestructura educativa busca precisamente orientar las inversiones y priorizar las necesidades del sector.

Será el Ministerio de Educación (MINEDU) el encargado de elaborar las normas necesarias para iniciar un proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional.

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