Cancillería designa a funcionario responsable de la visita del papa León al Perú

El ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la República, Rodrigo Hernán Boluarte Chávez, ha sido designado por Cancillería como el funcionario responsable ante el Estado peruano de la realización de la visita del papa León XIV al Perú en noviembre.

La designación fue dada a conocer a través de la Resolución Ministerial N.° 524-2026-RE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, donde se precisa que la medida responde a que el gobierno declaró de interés nacional la visita del sumo pontífice al Perú.

También se considera que, de acuerdo a la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores conducir la organización de eventos oficiales celebrados en el país que corresponden a jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.

¿CUÁLES SERÁN SUS SUS FUNCIONES?

La resolución suprema, que lleva la firma del canciller Carlos Espá, delega a Rodrigo Hernán Boluarte Chávez las siguientes facultades:

Suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso, sus respectivas adendas, con entidades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras , y con organizaciones y organismos internacionales, relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú.

Representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante entidades u organizaciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para iniciar y/o gestionar procedimientos, trámites, formular solicitudes y/o presentar escritos, oficios, formularios o formatos de carácter administrativo relativos a la realización de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú,

La designación de Boluarte Chávez como funcionario responsable ante el Estado peruano de la realización de la visita del papa León XIV también contempla las actividades, reuniones y eventos preparatorios.

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