Reniec propone crear un Tribunal Registral para resolver controversias en última instancia

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha presentado el proyecto de ley 00089 ante la Cámara de Diputados para crear un Tribunal Registral que resuelva en segunda y última instancia los procedimientos administrativos en materia de registros civiles e identificación. El documento establece que se tendrá el plazo de un año para adecuar lo dispuesto en la ley, a partir de su entrada en vigor. Indica, además, que hasta que este Tribunal asuma funciones, los recursos administrativos que se interpongan contra los actos resolutivos continuarán siendo atendidos por las unidades del Reniec que hasta la fecha los resuelven.

Este nuevo organismo, según la propuesta legislativa, “permitirá unificar criterios, establecer precedentes administrativos de observancia obligatoria y fortalecer la seguridad jurídica en materia registral e identificatoria”. “La creciente complejidad de los procedimientos administrativos en materia registral y de identificación ha generado la necesidad de contar con un órgano especializado que garantice una resolución eficiente, uniforme y predecible de los casos”, añade la institución en la exposición de motivos. Para Rafael Rodríguez, exsecretario general del Reniec, es necesario que el país cuente con este tribunal registral, ya que “nos da la posibilidad de establecer criterios jurídicos que uniformicen, que le den predictibilidad y garanticen principios como el de seguridad jurídica” en todas las controversias administrativas vinculadas con las materias que atiende el Reniec.

IMPACTO EN LA CARGA PROCESAL

La norma establece que, entre los posibles beneficios de este organismo, se encuentra la reducción de casos que llegarían al Poder Judicial (PJ), lo que permitiría una descongestión del sistema judicial y una resolución más rápida de los conflictos. Según Rodríguez, si el tribunal administrativo ejerce sus competencias de manera correcta, esto tendría un impacto en la carga jurisdiccional. “En la actualidad tenemos muchos casos, muchos temas, que podrían ser perfectamente resueltos por la autoridad competente en materia registral, pero que ante la ausencia de una norma específica o de un tribunal de este tipo, terminan incrementando innecesariamente la carga procesal de nuestro ya mal trecho Poder Judicial”, explicó. Sin embargo, el entrevistado indicó que los administrados siempre contarán con la posibilidad de cuestionar las decisiones de los tribunales administrativos mediante la acción contenciosa administrativa o demandas de amparo, en caso la decisión administrativa lesione principios o derechos constitucionales.

CARACTERÍSTICAS DE LOS VOCALES

De aprobarse la norma, este Tribunal estará conformado por salas especializadas o unipersonales, integradas por tres vocales cada una, que serán órganos autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones. Los vocales accederán a este puesto por concurso público de méritos y serán nombrados por un plazo de dos años renovables. Entre los requisitos que se plantean para este cargo se encuentran:

Ser peruano por nacimiento o por naturalización.

Ser abogado de profesión, colegiado y habilitado, y no tener impedimentos para desempeñar la función pública.

Tener experiencia acreditada en temas de registros civiles o identificación no menor de 10 años.

Tener un mínimo de 35 años.

Cumplir con el perfil mínimo y demás requisitos que establece el Reniec.

¿QUÉ CASOS SE PODRÁN RESOLVER?

De acuerdo con la propuesta legislativa, este nuevo Tribunal Registral podrá resolver casos como los siguientes:

Inscripciones múltiples de nacimiento en las que, en ambas actas, existe reconocimiento de filiación de la línea paterna y materna.

Inscripciones realizadas de forma parcial o solicitadas por persona no legitimada, como abuelos o terceros.

Cambios de nombre o de apellido.

Rectificaciones de datos de los padres sin sustento o que contravengan el marco legal aplicable.

El uso de actas registrales de terceras personas como si fueran propias para obtener registros o el DNI.

Matrimonios múltiples de una misma persona, en diferentes municipalidades.

Pedidos de cancelación de actas registrales.

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