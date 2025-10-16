Gobierno está por declarar en estado de emergencia a Lima Metropolitana: aquí los detalles
El Gobierno declarará en Estado de Emergencia a Lima Metropolitana. Esta decisión vendrá acompañada de un grupo de medidas que serán anunciadas en los siguientes días. El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
“Vamos a anunciar la decisión del Gobierno de declarar en emergencia, por lo menos Lima Metropolitana, pero a diferencia de otras ocasiones, esto no puede ser simplemente una declaratoria subjetiva que no sirva al ciudadano común, debe venir acompañado de un paquete de medidas concretas y eficaces”, remarcó.
Ernesto Álvarez mencionó también que “el Presidente de la República nos ha encomendado preparar ese paquete de medidas y someterlo al debate técnico en el menor tiempo posible. Por eso los ministros estamos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, pero con contenido, con verdad”.
¿ESTADO DE EMERGENCIA CON TOQUE DE QUEDA?
Si bien Ernesto Álvarez señaló que, por el momento, no se ha contemplado imponer un toque de queda en el mencionado “paquete de medidas”, lo cierto es que tampoco lo descartó.
“El técnico que proponga (el toque de queda) tendría que demostrar cuál es su efectividad real”, manifestó en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los ministros del interior, Vicente Tiburcio, de justicia, Walter Martínez, y de salud, Luis Quiroz.