Gobierno designa a 12 nuevos cónsules peruanos en el Europa, Asia y América

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó hoy la designación de 12 nuevos cónsules peruanos que asumirán funciones en igual número de ciudades de América, Europa y Asia. Los nombramientos fueron oficializados mediante resoluciones supremas publicadas en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano y forman parte del proceso regular de fortalecimiento de la red consular del país.

De acuerdo con la información oficial, los funcionarios designados asumirán sus cargos en fechas que serán establecidas posteriormente a través de resoluciones viceministeriales de la Cancillería. La medida busca garantizar la continuidad y eficiencia de la atención consular a los ciudadanos peruanos en el exterior, así como reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas.

DESIGNACIONES EN TODO EL MUNDO

En América del Sur, se designó a Juan Carlos Delgado Guerrero como cónsul del Perú en Loja, Ecuador; a Abel Antonio Cárdenas Tuppia en Leticia, Colombia; y a Gianinna Astolfi Repetto en Buenos Aires, Argentina. Estos consulados cumplen un rol clave en la atención de comunidades peruanas y en la promoción de los vínculos bilaterales y fronterizos.

En América del Norte, el gobierno nombró a Yesica Noemí Fonseca Martínez como cónsul en Salt Lake City y a Vladimiro Sendic Beteta Vejarano en Boston, ambos en Estados Unidos. Asimismo, Augusto Martín Galarza Cuba fue designado cónsul en Montreal y Pablo Enrique Jesús Albarracín en Vancouver, Canadá, ciudades con una importante presencia de ciudadanos peruanos.

En Europa, las designaciones incluyen a José Mariano De Cossío Rivas como cónsul en Roma y a Jaime Enrique Valdivia Manchego en Florencia, ambas en Italia. Estos consulados desempeñan funciones relevantes en materia de asistencia, trámites migratorios y difusión cultural.

En Asia, Oswaldo Bravo Daneri fue nombrado cónsul en Shanghái, China; Eduardo Fernando Castañeda Garaycochea en Hong Kong, región administrativa especial china; y Walter Ricardo Linares Arenaza en Tokio, Japón. Estas sedes son consideradas estratégicas para la proyección económica y comercial del Perú en el continente asiático.

Las resoluciones supremas que formalizan estas designaciones llevan la rúbrica del presidente de la República, José Jerí Oré, y del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez. Con estos nombramientos, la Cancillería busca reforzar la atención a los connacionales y consolidar la política exterior peruana a través de una presencia consular activa y renovada.

