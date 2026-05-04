Gobierno designa a embajador Eduardo Pérez del Solar como organizador del cambio de mando presidencial

A dos meses de la transferencia del poder presidencial, el Gobierno de José María Balcázar oficializó al funcionario encargado de organizar las ceremonias por la Transmisión del Mando Supremo 2026 y las actividades vinculadas a este proceso.

La designación recae en el embajador Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, actual director general de Protocolo y Ceremonial del Estado. Su nombramiento quedó establecido mediante la Resolución Ministerial N.° 237-2026-RE, publicada este lunes 4 de mayo en el diario oficial El Peruano.

El diplomático será responsable de la planificación y ejecución de las ceremonias oficiales previstas para julio, en el marco del cambio de mando presidencial.

FACULTADES DELEGADAS PARA LA ORGANIZAZCIÓN

Como parte de los preparativos, se le han otorgado atribuciones específicas para garantizar el desarrollo de los actos protocolares, que contarán con la participación de altas autoridades del Estado, delegaciones extranjeras y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Entre sus funciones, podrá suscribir acuerdos de gestión, cooperación, auspicio o colaboración —así como sus respectivas adendas— con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, vinculadas a la organización de estas ceremonias.

Asimismo, estará facultado para representar al Ministerio de Relaciones Exteriores ante instituciones y organismos, con el fin de gestionar trámites administrativos necesarios para la realización de los eventos oficiales.

CEREMONIA FUE DECLARADA DE INTERÉS NACIONAL

Cabe señalar que las actividades por la Transmisión del Mando Supremo 2026, programadas entre el 27 y 28 de julio, fueron declaradas de interés nacional, el pasado 10 de febrero, durante la gestión del expresidente José Jerí.

En ese contexto, corresponde a la Cancillería —a través de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado— liderar la planificación, organización y conducción de las ceremonias oficiales del Estado peruano.

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