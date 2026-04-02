Gobierno prorroga estado de emergencia en Pataz por 60 días

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en la provincia de Pataz, así como en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. La medida también alcanza a 179 distritos de 21 regiones del país.

En el caso de Pataz, la prórroga será por 60 días, contados desde el 6 de abril. El objetivo es reforzar la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y mantener la inmovilización social obligatoria en el distrito, entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.

En tanto, en Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, la ampliación del estado de emergencia busca enfrentar la presencia de grupos hostiles y fortalecer el control migratorio y fronterizo. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM, también contempla el despliegue de efectivos policiales para garantizar el orden interno.

MEDIDAS DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA

La ampliación del estado de emergencia dispone la suspensión del ejercicio de los siguientes derechos constitucionales:

Inviolabilidad de domicilio

Libertad de tránsito en el territorio nacional

Libertad de reunión

Libertad y seguridad personales

Asimismo, la medida busca reducir los riesgos derivados de las lluvias en los 179 distritos donde continuará vigente la emergencia por 60 días, también desde el 6 de abril.

El Ejecutivo precisó que la implementación de estas acciones será financiada con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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