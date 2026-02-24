Gobierno reafirma su prioridad en la estabilidad institucional tras juramentación del nuevo gabinete ministerial

El Gobierno peruano reafirmó que la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la transparencia del proceso electoral serán los ejes principales tras la reciente juramentación del nuevo Consejo de Ministros, según un comunicado difundido por la Presidencia de la República.

En el documento oficial, la administración señala que la conformación del gabinete responde a la necesidad de asegurar resultados inmediatos y evitar cualquier escenario de desestabilización, en medio del actual contexto político del país.

Ejecutivo destaca criterios técnicos y lucha contra el crimen organizado

El comunicado precisa que los nuevos ministros han sido designados bajo criterios técnicos, responsabilidad política y compromiso democrático, al tiempo que se ha dado continuidad a carteras estratégicas, combinando renovación y experiencia en el equipo ministerial.

Asimismo, se subraya que el país requiere firmeza en la conducción económica y una lucha frontal contra el crimen organizado, además de la preservación de la estabilidad que el Perú necesita en esta etapa de transición.

El pronunciamiento, fechado en Lima el 24 de febrero de 2026 y suscrito por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, se emite tras la juramentación del nuevo gabinete y en un contexto en el que el Ejecutivo busca transmitir señales de continuidad institucional y conducción transparente del proceso electoral.

