Agenda de José María Balcázar HOY: actividades, visitas y reuniones del presidente

José María Balcázar HOY EN VIVO | A través de sus canales institucionales y del Portal de Transparencia, la Presidencia de la República brinda detalles de la agenda del jefe de Estado para este martes 16 de junio. En Latina Noticias te contamos cómo fue la jornada del mandatario.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE JOSÉ MARÍA BALCÁZAR PARA HOY, 12 DE JUNIO

El presidente de la República, José María Balcázar, no registra actividades oficiales por el momento. Una noche antes, el mandatario sostuvo una reunión de trabajo con alcaldes distritales de Ayacucho, Huánuco, Áncash, Lima Provincias, Junín, Arequipa y San Martín para priorizar la ejecución de proyectos clave en estas zonas del país. Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, se coordinaron acciones para acelerar obras de agua y alcantarillado, infraestructura en salud y educación, así como pistas y veredas.

Entre otras acciones anunciadas por la Presidencia en las últimas horas está la prorrogó por 60 días del estado de emergencia en seis distritos del departamento de Madre de Dios, con el objetivo de continuar las acciones orientadas a hacer frente a la criminalidad.

Entre otras actividades, el mandatario estaba citado para este martes 16 para el juicio oral por el caso de presunta apropiación ilícita cuando era decano del Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020.

¿QUIÉNES VISITARON EL DESPACHO PRESIDENCIAL?

Según el portal de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, todavía no registra visitas o reuniones oficiales en su despacho. Se debe tener en cuenta que el mandatario está proximo a viajar al Vaticano para invitar personalmente al Papa León XIV al Perú.

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