Guillermo Bermejo podría ser sentenciado a 20 años por afiliación a Sendero Luminoso: conoce los detalles del caso

El congresista y declarado aspirante a la presidencia de la República en el 2026, Guillermo Bermejo, recibirá la lectura de sentencia, este viernes 24, por el caso de presunta afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. Culpable o inocente. Su suerte y futuro político será decidido por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima. El pedido del Ministerio Público es de 20 años de prisión para el legislador.

El caso contra Bermejo es antiguo. Se encuentra judicializado desde el 2015. Cuenta, a la fecha, con dos sentencias absolutorias a favor del actual parlamentario, pero ambas decisiones fueron anuladas a nivel de la Corte Suprema. Los antecedentes en cuanto a las resoluciones dictadas juegan a favor del político, quien se ha mostrado confiado sobre la decisión que tomará por tercera vez el sistema judicial.

Frente a cada sentencia absolutoria, la Fiscalía buscó la nulidad de lo actuado elevando el caso a instancias superiores. Actualmente, el pedido es de 20 años de prisión efectiva y el pago de S/100.000 como reparación civil. Es sobre este pedido que tendrá que pronunciarse la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima dirigida por los magistrados Juan Carlos Santillán, Máximo Maguiña y Reli Callata.

De ser encontrado culpable, Guillermo Bermejo deberá cumplir su condena en un penal que disponga la junta evaluadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Su accesitario ocuparía su escaño como congresista para lo que resta del periodo parlamentario 2021-2026. En cuanto a sus aspiraciones políticas, quedaría impedido de participar como candidato presidencial en las Elecciones Generales del 2026 debido a que la legislación peruana restringe el derecho a ser elegido como funcionario público a los condenados por el delito de terrorismo. Sería el fin de su carrera política.

EL CASO DE AFILIACIÓN TERRORISTA

De acuerdo a la tesis fiscal, Guillermo Bermejo —entre los años 2008 y 2009— habría visitado voluntariamente campamentos terroristas dirigidos por los hermanos Quispe Palomino, ubicados en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Se presume que habría acudido para fines de adoctrinamiento.

La Fiscalía acreditó declaraciones de testigos y colaboradores eficaces que afirman haber visto al ahora congresista en reuniones con los cabecillas senderistas identificados como camaradas ‘José’, ‘Raúl’ y ‘Gabriel’. También lo señalan como receptor de material ideológico y recursos logísticos para que promueva la denominada “lucha armada” en sus desplazamientos por el país bajo el apelativo ‘Che’.

Finalmente, la defensa de Bermejo confía en que esta tercera sentencia no goza de nuevos aportes o pruebas que permitan un resultado diferente a las dos sentencias absolutorias dictadas previamente en instancias judiciales. Sobre los viajes a la zona del Vraem, indican que solo se trataron de asistencias por invitación de organizaciones como la Coordinadora de Ayacucho y la Confederación Nacional de Cuencas Cocaleras, donde habría dictado conferencias sobre derechos humanos. Descartan cualquier contacto con la organización de los Quispe Palomino.

VIDEO RECOMENDADO