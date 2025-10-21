¿Habrá o no toque de queda? Esto dice la norma publicada sobre el estado de emergencia

El presidente José Jerí anunció esta noche un estado de emergencia para Lima y Callao que entra en vigencia desde las 00 horas de este miércoles 22 de octubre por 30 días. Sin embargo, en su mensaje a la Nación, que duró menos de un minuto, no dio mayores alcances de las medidas adoptadas.

Por ello, se esperaba la publicación del decreto supremo sobre el estado de emergencia en edición extraordinaria de El Peruano y esto finalmente se produjo. Lo que muchos también se preguntaban era si entre las medidas adoptadas estaba el toque de queda.

En esta nota de Latina Noticias podrás conocer de qué trata lo anunciado por el Jefe de Estado.