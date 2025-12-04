¿Habrá salvoconducto para Betssy Chávez? Premier Ernesto Álvarez responde

El premier Ernesto Álvarez se pronunció sobre la posibilidad de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez, luego de que la exprimera ministra solicitara asilo y generara un nuevo conflicto diplomático.

Álvarez, en entrevista con Latina Noticias, evitó confirmar si el Gobierno concederá el salvoconducto y señaló que la decisión dependerá del resultado de la propuesta presentada por el Canciller peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Según indicó, estos lineamientos buscan evitar que el asilo sea utilizado por personas procesadas en sistemas judiciales independientes.

“Tenemos que ver los resultados. Si todo avanza correctamente, la Asamblea General de la OEA evaluará los cambios planteados”, afirmó. Aseguró que la intención es incorporar criterios de justicia y proporcionalidad al uso del asilo para impedir que este mecanismo sea empleado para evadir procesos judiciales.

El Premier reiteró que el Perú busca que cualquier decisión se tome con lógica y rapidez. Sin embargo, dejó claro que, mientras la OEA no adopte los ajustes propuestos, el Gobierno evaluará cuidadosamente cada caso, sin comprometerse a otorgar salvoconductos de forma automática.

En resumen, el Ejecutivo aún no define si dará el salvoconducto a Betssy Chávez, pues la decisión estará sujeta al marco que establezca la OEA en las próximas semanas.

