Hermano de Martín Vizcarra tras excarcelación de expresidente: “La justicia finalmente está actuando como debe ser”

Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, se pronunció luego de conocerse que el Poder Judicial ordenó la excarcelación del exmandatario, quien venía cumpliendo 5 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

“Lo único que teníamos era esperanza, optimismo, que esto se iba a remitir, porque esto es justicia. Martín Vizcarra no debía permanecer en ese lugar”, declaró a medios locales, mostrando su postura tras 21 días de detención que, según expresó, afectaron emocionalmente al exjefe de Estado.

“Son 21 días, desde el miércoles 13 de agosto, de que Martín estaba sufriendo privado de su libertad”, recordó.

Según indicó, la familia aún no tiene certeza de cuándo exactamente se concretará la liberación de Martín Vizcarra, aunque el fallo ya está emitido: “Supongo que en las próximas horas ya estará con nosotros. Todavía no tengo la información si hoy saldrá, pero por lo menos en la resolución está determinado”.

Explicó que, de acuerdo al procedimiento habitual del INPE, si la notificación llega en horas de la tarde como habría sido el caso, los trámites podrían extenderse hasta el día siguiente.

Mario Vizcarra también se refirió a las condiciones en las que fue recluido su hermano en el penal Piedras Gordas, señalando que estuvo expuesto a un entorno carcelario inadecuado para su perfil.

“Independientemente de que confiemos en su inocencia, había sido confinado en una cárcel de máxima seguridad con presos de gran peligrosidad. El daño está hecho, le ha provocado trastornos”, añadió, en referencia al impacto psicológico del encierro.

Para la familia Vizcarra, la excarcelación representa un primer paso hacia la reparación y recuperación de sus derechos: “Felizmente la justicia se está comportando como debe ser, y un primer paso es la excarcelación de Martín Vizcarra”, sostuvo su hermano.

En cuanto a las condiciones de libertad que se le podrían imponer, Mario Vizcarra reconoció desconocer más detalles de la resolución oficial; sin embargo, espera sean restricciones simples y que le permitan poder viajar a provincias llevando el mensaje de su partido Perú Primero.

Martín Vizcarra viene siendo investigado por presuntos actos de corrupción relacionados con su gestión como gobernador regional de Moquegua. La orden de excarcelación marca un giro en el proceso judicial, aunque el caso sigue en etapa de investigación.

