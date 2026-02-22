La Presidencia de la República confirmó, mediante sus redes sociales, que el economista Hernando de Soto será el nuevo Presidente del Consejo de Ministros. El mandatario José María Balcázar le tomará juramento a él y a todo su gabinete este martes 24 de febrero.

“Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros. Peruano de reconocido prestigio y respeto internacional, su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”, señala el comunicado.

El mensaje continúa indicando que: “El presidente de la república, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso de la República a esta gestión transitoria” y que “la juramentación del Gabinete De Soto se realizará el martes 24 de febrero”.

Finalmente, el comunicado adelanta que “como parte de acciones simbólicas futuras, está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y promover la unión del ‘cóndor y el águila’, así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas”.

