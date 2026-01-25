Hija de Nicanor Boluarte trabajó en empresa de Zhihua Yang cuando Dina Boluarte estaba en el Midis

La historia de las conexiones políticas y comerciales de Yang Zhihua, el empresario chino que hoy concentra la atención pública, continúa revelando nuevos elementos. A medida que se profundiza en su entorno empresarial, aparecen vínculos que lo conectan con figuras clave del poder político peruano, tanto del actual Gobierno como del entorno de la expresidenta Dina Boluarte.

Punto Final fue el primer programa en exponer la relación entre Yang Zhihua y el presidente José Jerí, tras la difusión de una imagen que los muestra reunidos el 26 de diciembre de 2025 en un chifa de la avenida San Luis, en San Borja. El mandatario ha sostenido que se trató de un encuentro circunstancial y no planificado, versión que ha reiterado públicamente.

El mismo programa también reveló la conexión de Yang Zhihua con Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la expresidenta Dina Boluarte y quien hasta hace pocos meses mantenía una posición influyente en el escenario político. Este vínculo no solo fue pasado, sino que se ha mantenido vigente, como lo demuestra la presencia de Nicanor Boluarte en las oficinas del empresario chino a inicios de este año.

Documentos revisados por Punto Final muestran que en el 2023 Nicanor Boluarte fue contratado por America Capon, una de las empresas de Yang Zhihua, para brindar asesorías legales. Ese mismo año, también fue contratado por Tengda Perú, otra empresa ubicada en el mismo edificio donde funciona el chifa del empresario y desde donde administra sus sociedades.

LA HIJA Y EL EMPRESARIO CHINO

Pero hay un vínculo adicional que amplía esta red de relaciones. Se trata de Construcciones Capon, una empresa fundada en abril de 2021 y que comparte dirección con el chifa donde fue captado el presidente Jerí. Según registros de la Sunat, Yang Zhihua figura como gerente general de esta compañía, que obtuvo contratos con el Estado por más de tres millones y medio de soles en servicios brindados a SENCICO en el 2021.

Este dato cobra relevancia al recordar que Nicanor Boluarte fue gerente general de SENCICO tres años antes. Además, de acuerdo con declaraciones del exabogado del empresario, Construcciones Capon ha sido subcontratista de China Railway N°10, una constructora china involucrada en serias denuncias de corrupción durante el Gobierno de Pedro Castillo y que ha obtenido millonarios contratos con el Estado.

Finalmente, documentos obtenidos por Punto Final revelan que en el 2022 Construcciones Capon contrató como asistente de gerencia a Claudia Boluarte, hija de Nicanor Boluarte, entre los meses de abril y agosto. Los pagos, que iban de 500 a 1.200 soles, se realizaron cuando Dina Boluarte era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Un año después, su padre sería contratado por otra empresa del mismo empresario. Consultada en su domicilio, Claudia Boluarte no respondió. Las conexiones políticas de Yang Zhihua siguen dejando rastros que hoy están bajo la lupa.

VIDEO RECOMENDADO