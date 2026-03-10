Inicio del año escolar 2026 está garantizado para el 16 de marzo, asegura la PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que el inicio del año escolar 2026, programado para el próximo 16 de marzo, se desarrollará con normalidad en todo el país.

Durante una conferencia de prensa, la jefa del Gabinete Ministerial descartó que exista algún inconveniente que ponga en riesgo el retorno a clases de los estudiantes de colegios públicos.

MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE ESCOLARES VOLVERÁN A CLASES

Miralles explicó que el Ejecutivo está tomando medidas responsables respecto al consumo de energía, por lo que pidió mantener la calma ante cualquier preocupación sobre el desarrollo de las actividades escolares.

“Estamos adoptando medidas responsables en el consumo de energía. Mantener la tranquilidad la siguiente semana. La siguiente semana es clave, tenemos el inicio del año escolar donde más de un millón y medio de escolares de los establecimientos públicos van a regresar a clases”, señaló.

El Gobierno reiteró que el calendario escolar se mantiene sin cambios y que más de 1.5 millones de estudiantes de colegios públicos iniciarán el año académico 2026 en la fecha prevista.

VIDEO RECOMENDADO