INPE confirma que Andrés Hurtado “Chibolín” no será liberado
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó a través de sus redes sociales que no se ejecutará la orden de excarcelación del exconductor de televisión Andrés Hurtado “Chibolín”, debido a que aún pesa sobre él un mandato de detención vigente por el presunto delito de cohecho pasivo específico.
En la víspera, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, a cargo del juez Walther Huayllani Choquepuma, anuló una de las dos órdenes de prisión preventiva dictadas contra Hurtado.
Sin embargo, el INPE precisó que la liberación no procede porque el investigado mantiene otro proceso pendiente ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
“El INPE informa que, tras la revisión realizada por la Subdirección de Registro Penitenciario, se detectó que Hurtado Grados presenta un mandato de detención vigente, por lo que no corresponde ejecutar la excarcelación”, indicó la institución.
🔴#ÚLTIMO | El INPE informa que el día de hoy, se ha recepcionado por la Plataforma Virtual de Resoluciones Judiciales, la orden de excarcelación del interno Andrés Hurtado Grados, dispuesta por el Poder Judicial. pic.twitter.com/KQzVPr57KH
— Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) September 19, 2025