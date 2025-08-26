INPE descarta que Martín Vizcarra sea trasladado a otro ambiente del penal Ancón II

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) publicó un comunicado, a través de sus redes sociales, descartando que el expresidente Martín Vizcarra sea trasladado nuevamente, tal y como lo señaló durante su audiencia. “Según información del director del Establecimiento Penitenciario de Ancón II, el interno Martín Vizcarra Cornejo no será trasladado a otro ambiente del penal”, se lee en el mensaje

El comunicado N° 047 -2025-INPE, responde a una serie de declaraciones brindadas por el exmandatario al cierre de su reciente audiencia, en la que aprovechó en denunciar “una serie de abusos en su contra”.

“Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal o a otro penal. Lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, sostuvo el expresidente.

Asimismo, señaló que el último traslado, del viernes 22 de agosto desde el penal Barbadillo hacia Ancón II, se realizó sin previa notificación formal y sin que mediara resolución ni comunicación oficial. “Como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal“, enfatizó.

Al respecto, el INPE desmintió las declaraciones de Vizcarra descartando que “el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”. A su vez, explicaron que, desde su ingreso, se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de este recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión.

Finalmente, hicieron énfasis en su compromiso de seguir actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la población penitenciaria, como parte de sus derechos fundamentales.

VIDEO RECOMENDADO