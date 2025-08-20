INPE confirma nueva evaluación sobre el penal que se le asignará a Martín Vizcarra

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado luego de que se hiciera público un memorando en el que se dispone la reclasificación de penal en la que el expresidente cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.

En el documento, confirmó lo informado horas antes: que se evaluará la permanencia del expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo.

En su comunicado, le INPE señaló que, “con fecha 14 de agosto, el interno Martín Vizcarra fue clasificado por la Junta Técnica de Clasificación al establecimiento penitenciario Barbadillo“, pero que se “tomó conocimiento que esta clasificación incumplió disposiciones normativas propias de la institución, por lo que la Junta realizará una nueva clasificación”.

En el mismo comunicado, el INPE descartó que la presidenta Dina Boluarte “o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso” y que son autónomos “en cada una de sus decisiones”.

Finalmente, menciona que el INPE “garantiza el respeto a los derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley y seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios“.

