INPE rechaza afirmaciones de Martín Vizcarra sobre presunta demora en atención médica

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rechazó las afirmaciones del interno Martín Vizcarra Cornejo sobre una presunta demora en la atención médica que recibió mientras permanecía en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo. A través de un comunicado oficial, la entidad detalló paso a paso las atenciones brindadas ante los malestares de salud reportados por el exjefe de Estado.

Según el INPE, el 5 de enero Vizcarra informó al área de tópico sobre un cólico renal, respondiendo favorablemente a la aplicación de un analgésico intramuscular. Al día siguiente, volvió a reportar dolor y solicitó coordinación con su médico tratante, el urólogo Miguel Suárez, quien recomendó un tratamiento analgésico endovenoso; sin embargo, el interno se negó a recibirlo.

Atención médica y decisiones del interno

La institución penitenciaria precisó que se coordinó una cita externa en el Hospital de Vitarte del Ministerio de Salud para la especialidad de urología. Posteriormente, el interno reportó una disminución significativa del dolor y, entre el 12 y 13 de enero, se le practicaron exámenes de imagen y laboratorio tanto en dicho hospital como en el penal Barbadillo, con apoyo de una clínica privada.

El 15 de enero, Vizcarra solicitó a la Junta Médica Penitenciaria ser atendido en una clínica, pedido que fue aprobado al día siguiente. El 20 de enero, tras una evaluación en el Hospital de Vitarte, el médico recomendó una intervención quirúrgica, pero el interno se negó a ser operado en ese establecimiento y pidió que el procedimiento se realice en una clínica con su médico de confianza.

Desde el 21 de enero, Martín Vizcarra permanece hospitalizado en la clínica Repromedic, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. El INPE informó que su estado de salud es estable y que se encuentra a la espera de exámenes complementarios para definir el tratamiento correspondiente.

Finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario rechazó de manera categórica las versiones que señalan una atención tardía, y sostuvo que se brindaron oportunamente todas las prestaciones de salud necesarias, cumpliendo con los protocolos médicos y garantizando la integridad física del interno, quien se encuentra investigado en el marco de procesos judiciales en curso.

