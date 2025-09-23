JEE concluye que López Aliaga vulneró el principio de neutralidad por publicaciones en redes sociales

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) concluyó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vulneró el principio-deber de neutralidad al realizar publicaciones con el color de un partido político en específico. Esto en referencia a Renovación Popular, organización política que lidera.

El organismo electoral dio a conocer esta decisión a través de la Resolución N° 05473-2025-JEE-LIC1/JNE, en donde se lee que López Aliaga “realizó publicaciones en sus redes sociales respecto de obras y actividades de la MML, en las cuales se agregó su nombre en color celeste, que es el color oficial y característico de la organización política Renovación Popular, de la cual es presidente”.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I precisa, además, que Rafael López Aliaga Cardona ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 32.1.2 del inciso 32.2 del artículo 32 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, que establece como infracción el “practicar actor de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinara organización política o candidato”.

La resolución también insta al alcalde de Lima para que se abstenga de interferir en el normal desarrollo del proceso electoral. Asimismo, hace hincapié en en el principio-deber de neutralidad para así garantizar unos comicios justos e imparciales.

CONTENIDOS EN REDES SOCIALES CUESTIONADOS

En la resolución se detalla diversas publicaciones que las que el JEE concluye que se vulneró el principio-deber de neutralidad. Entre ellas, una publicación del 18 de mayo de este año, difundida por el alcalde de Lima en su red social Facebook. En el post se observa al logo del partido político Renovación Popular con un aspa encima. En esta misma publicación también se lee ‘Municipalidad de Lima’.

