Presente y futuro de Dina Boluarte y Rafael López Aliaga: experto analiza la última encuesta de Dátum

La última encuesta de Datum Internacional revela que la presidenta Dina Boluarte alcanza un 96% de desaprobación a nivel nacional y apenas un 3% de aprobación. En la zona centro del país, su rechazo llega al 98%. En contraste, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sube ocho puntos y logra un 48% de aprobación, superando su nivel de desaprobación (46%).

Según Omar Awapara, secretario general de Transparencia, el nivel histórico de rechazo a Boluarte se explica porque “ha delegado el poder al Congreso” y no ha presentado una estrategia frente a la inseguridad o el empleo. “Su supervivencia política no depende de la popularidad, sino del respaldo de los congresistas. Por eso no ha sentido necesidad de cambiar su manera de gobernar”, afirmó.

Awapara añadió que la mandataria se concentra en lo protocolar y en viajes, dejando de lado un mensaje claro hacia la ciudadanía. “Su discurso carece de anuncios sustantivos y no genera expectativa. Esto aumenta la desafección política en el país”, indicó.

El experto recordó que Boluarte llegó al poder como vicepresidenta de Pedro Castillo y ministra de su gobierno. Sin embargo, su distanciamiento del partido que la llevó al cargo y la represión de las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 explican el fuerte rechazo en el sur y el centro del país.

LÓPEZ ALIAGA, ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA CAMPAÑA

Omar Awapara, entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, señaló que López Aliaga aprovecha su visibilidad como alcalde de Lima —ciudad que concentra a más de 10 millones de personas— para proyectarse como candidato presidencial. “Su estrategia es antagonizar con una figura tan debilitada como Boluarte. Tener 48% de apoyo en Lima es significativo en un escenario político fragmentado”, afirmó.

El analista consideró que, a diferencia de intentos fallidos de exalcaldes limeños como Andrade o Castañeda, López Aliaga tiene una oportunidad de capitalizar su respaldo en la capital y proyectarlo hacia la primera vuelta.

No obstante, Awapara advirtió que la falta de partidos sólidos y la alta indecisión favorecen la aparición de un outsider, como ocurrió en el pasado con Alberto Fujimori o Pedro Castillo.

“Hoy ningún candidato supera el 10% y los electores deciden en el último tramo, incluso en la cola de votación. El problema no es solo el votante, sino también la pobre oferta política”, sostuvo.

