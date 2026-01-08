JEE declara inadmisible la apelación de Perú Primero contra la tacha de Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 frenó temporalmente la apelación del partido Perú Primero que busca revertir la exclusión de su candidato presidencial, Mario Vizcarra. La autoridad electoral detectó que la agrupación no canceló el monto total de la tasa judicial tras el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el ejercicio fiscal 2026.

Según la resolución emitida este 8 de enero, el personero legal, José Luis Alvarado, adjuntó comprobantes por un total de S/ 1,605. No obstante, el valor actualizado de la tasa para este año asciende a S/ 1,650, conforme al Decreto Supremo N.° 301-2025-EF.

El organismo otorgó un plazo de un día hábil para regularizar el abono faltante. De no concretarse el pago, el recurso será declarado improcedente, agotando la vía administrativa y ratificando la exclusión de Vizcarra del proceso electoral.

EL ORIGEN DE LA EXCLUSIÓN: SENTENCIA POR PECULADO

La tacha contra Mario Vizcarra, impulsada por tres ciudadanos, se fundamenta en una condena firme por peculado del año 2005. Bajo la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley N.° 30717, las personas con sentencias por delitos dolosos están impedidas de postular a cargos públicos, incluso si ya cumplieron su rehabilitación.

Argumento del JEE: La restricción es vigente para las Elecciones Generales 2026 . El Tribunal Constitucional mantiene la constitucionalidad de esta norma para delitos contra la administración pública.

Defensa de Perú Primero: El partido alega que la inhabilitación perpetua vulnera el derecho a la participación política y el principio de resocialización. Sostienen que, al ser una condena previa a la ley vigente, la prohibición no debería aplicarse de forma retroactiva.

Si Perú Primero subsana el error arancelario, el pleno del JEE deberá evaluar el fondo del recurso. Sin embargo, el antecedente judicial por peculado representa la mayor barrera legal para que el exmandatario logre inscribir oficialmente su postulación presidencial.

