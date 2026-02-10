JEE inicia proceso sancionador contra José Williams por no declarar sentencia: puede quedar fuera de elecciones 2026

La candidatura por la presidencia de José Williams Zapata, congresista actual de Avanza País, se encuentra en peligro por una presunta omisión importante en su hoja de vida: una supuesta sentencia penal firme por homicidio. Además, un artículo del reglamento de inscripción de candidatos aclara que cualquier postulante mantenga una “condena consentida con pena privativa” deberá ser expulsado.

Debido a esto, el Jurado Especial de Elecciones (JEE) abrió un proceso sancionador que lo podría dejar fuera de la carrera electoral por 30 días antes del día de la elección principal.

“(José Williams Zapata) omitió presuntamente declarar la sentencia recaída en su contra por la comisión del delito de homicidio calificado-asesinato, delito que se encuentra comprendido entre los denominados delitos dolosos”, señala el documento publicado por la JEE.

Por otro lado, el organismo especial electoral señala que su sentencia actualmente está presuntamente vigente, por lo que impediría su participación definitiva en la contienda electoral. Sin embargo, Avanza País señala que no existe dicha condena y que se trata de un fallo de interpretación.

La respuesta de Avanza País

El personero legal de Avanza País, Aldo Borrero Rojas, señaló que la JEE tuvo un error al interpretar un expediente judicial del 2002, que está vinculado a un proceso por homicidio calificado relacionado a la operación Chavín de Huantar.

Borrero señala en el documento presentado que se trata de un incidente procesal y no a una sentencia condenatoria que, además, según Avanza País, fue archivado de manera definitiva.

