JNE confirma firmas falsas en padrón de afiliados de Primero la Gente

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la detección de 32 firmas falsas en el padrón de afiliados del partido político Primero la Gente, liderado por la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Un caso que en su momento fue revelado por la Unidad de Investigación de Latina Noticias sobre la existencia de esta fábrica de firmas falsas.

La detección estas firmas falsas se dio como parte de la fiscalización posterior anunciada por Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en un proceso de verificación realizado por peritos de criminalística y documentología.

Tras la revisión de 537 fichas consideradas dudosas, donde las grafías no coincidían con las firmas originales, los analistas del JNE compararon las fichas virtuales del Reniec con las fichas de afiliación del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Los casos con indicios de falsedad eran derivados a un segundo grupo de peritos, los que se recurrían al archivo de Reniec en Lurín para realizar pericias grafotécnicas al detalle con técnicas avanzadas de identificación.

FÁBRICA DE FIRMAS FALSAS

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que el partido político “Primero la gente” presentó ante el JNE más de 4 mil firmas falsas para lograr su inscripción. A través del servicio de falsificadores, se transcribían los datos a las fichas de afiliación, haciendo las firmas lo más parecidas posible a su versión original. “Primero la gente” no sería el único partido que habría adquirido este tipo de servicios.

Según información obtenida de las fichas RENIEC, el acceso se consiguió con el usuario y contraseña de una persona identificada como Sergio Obdine Segura Vásquez, actual empleado de SUNARP. Al momento de su descargo por las consultas realizadas con su usuario y contraseña para conseguir cada una de las fichas RENIEC, Segura Vásquez, señaló no tener acceso a dicha cuenta desde el año 2019.

El área de verificación de firmas y apoyo técnico electoral del RENIEC, precisó que “Primero la gente” presentó 53,592 firmas para su inscripción. Sin embargo de estas, fueron no hábiles/no válidas declaradas 17.466, siendo 5,201 firmadas bajo el mismo puño. Esta data permite señalar que el partido incurrió en una falta grave al momento de registrarse para su participación en las próximas elecciones.

