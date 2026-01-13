JNE decidirá este jueves 14 el futuro de las candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

Este jueves 14 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá de manera definitiva sobre la continuidad de las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, después de que ambas hayan sido objeto de impugnaciones en primera instancia.

En el caso de Mario Vizcarra, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 dejó en suspenso su candidatura tras declarar fundadas tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní. Los impugnantes argumentaron que la condena por peculado que pesa sobre el hermano del expresidente Martín Vizcarra lo inhabilita para postularse a la Presidencia de la República, de acuerdo con la normativa electoral vigente.

Como resultado, el JEE excluyó inicialmente a Vizcarra de la contienda presidencial. Sin embargo, Perú Primero apeló la decisión ante el JNE, solicitando una revisión del caso. En la audiencia convocada para este jueves, la defensa legal de Vizcarra tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos para justificar la habilitación de su candidatura frente a los miembros del Pleno del JNE, quienes tomarán la decisión final.

CASO LÓPEZ ALIAGA

Por otro lado, el segundo expediente relevante que se discutirá en la audiencia está relacionado con Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima. En su caso, dos ciudadanos, Estevens Sánchez y Víctor Gutarra, interpusieron tachas contra su candidatura, argumentando que hubo un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna durante el proceso de selección de su postulación.

A pesar de que el JEE Lima Centro 1 evaluó las tachas y las declaró infundadas por carecer de sustento probatorio suficiente, los impugnantes decidieron apelar esta resolución. Como resultado, el caso llegó a segunda instancia ante el JNE, donde se tomará la última decisión sobre la viabilidad de la candidatura de López Aliaga.

Las decisiones que emita el JNE sobre ambos casos serán definitivas y, en caso de que alguna de las candidaturas sea suspendida, podría tener un impacto importante en el desarrollo de la campaña electoral a tan solo meses de las elecciones presidenciales. El JNE, como máximo organismo electoral del país, tendrá la última palabra sobre estos dos expedientes que han generado amplia controversia.

