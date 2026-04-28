JNE declara inviable elecciones complementarias: estos son los argumentos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró por unanimidad inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales 2026. Latina Noticias accedió a la resolución oficial, que detalla los fundamentos jurídicos de esta decisión.

Según el acuerdo del pleno, la figura de “elecciones complementarias” no está contemplada en el ordenamiento jurídico para comicios generales, sino únicamente para procesos municipales. El documento precisa que su eventual aplicación requeriría una justificación excepcional, la cual no se configura en el presente caso.

🔴#LOÚLTIMO El JNE declaró inviable realizar elecciones complementarias por unanimidad. Latina Noticias accedió a la resolución con los argumentos que sustentan esta decisión.



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El JNE advierte además que implementar un proceso complementario afectaría gravemente el cronograma electoral vigente, considerado inmutable y respaldado por el Tribunal Constitucional como garantía del orden democrático y la seguridad jurídica.

La resolución también señala que el proceso electoral se rige por etapas preclusivas que buscan asegurar la continuidad institucional. En esa línea, concluye que corresponde mantener el desarrollo del proceso conforme a la Constitución.

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