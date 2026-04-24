JNE declara inviable realizar elecciones complementarias en el proceso electoral 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que no se realizarán elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales 2026. La decisión fue adoptada por unanimidad por el pleno del organismo electoral, tras un análisis técnico y jurídico de la situación registrada durante la jornada electoral del pasado 12 de abril.

A través de un comunicado oficial, el JNE explicó que, pese a las incidencias reportadas en el despliegue del material electoral y la organización del proceso a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no corresponde convocar a nuevos comicios en determinadas mesas o circunscripciones de Lima Metropolitana.

El organismo detalló que recibió solicitudes de diversos sectores políticos para evaluar la posibilidad de realizar elecciones complementarias antes de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, tras revisar los informes técnicos y legales de las instancias competentes, concluyó que esta medida resulta inviable dentro del actual proceso electoral.

Asimismo, el JNE precisó que las elecciones aún se encuentran en curso y que continuará con la revisión de actas observadas, la atención de pedidos de nulidad y otros procedimientos establecidos por ley. En ese sentido, reafirmó su compromiso de garantizar la transparencia, legalidad e integridad del proceso electoral.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse por canales oficiales y respetar los resultados que se emitan conforme al marco legal vigente.