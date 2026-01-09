JNE declaró fundada la apelación de Marisol Pérez Tello: ¿qué sigue ahora?

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que la plancha presidencial del partido Primero La Gente continúe en carrera con miras a las Elecciones Generales de 2026, tras declarar fundada la apelación presentada por la agrupación y revocar la resolución de primera instancia que rechazó su inscripción.

La controversia se originó el 31 de diciembre, cuando el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial encabezada por Marisol Pérez Tello, al considerar que había sido presentada de manera extemporánea. Según el JEE, el partido formalizó sus solicitudes después del mediodía del 24 de diciembre, fecha máxima excepcional establecida para la inscripción de listas de candidatos.

Desde un inicio, Primero La Gente sostuvo que el retraso no fue responsabilidad del partido, sino consecuencia de fallas técnicas en el sistema de firma digital SignNet, el cual forma parte de la plataforma Declara+ implementada por el propio JNE para el registro de candidaturas. Pese a estos argumentos, el JEE resolvió declarar improcedente la inscripción, aun cuando un informe interno reconocía la existencia de las fallas alegadas.

Durante la audiencia pública ante el Pleno del JNE, Marisol Pérez Tello reiteró que el partido cumplió con realizar las acciones necesarias dentro del plazo establecido y que los inconvenientes técnicos escaparon por completo a su control. En ese sentido, subrayó que no podía trasladarse a una organización política la responsabilidad por deficiencias en una plataforma administrada por el sistema electoral.

DECISIÓN TOMADA

Tras evaluar los argumentos y la documentación presentada, el Pleno del JNE concluyó que correspondía amparar la apelación y revocar la resolución del JEE. Con esta decisión, se restituye el derecho de Primero La Gente a participar en el proceso electoral con su fórmula presidencial.

Luego de conocerse el fallo, el partido se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde afirmó que “ha prevalecido la defensa de la democracia y seguimos en carrera”. Una vez que el JNE publique la resolución correspondiente, el JEE de Lima Centro 1 deberá proceder con la inscripción formal de la plancha presidencial.

La norma aprobada por el JNE señala que desde el día siguiente de la publicación de la fórmula o lista de candidatos admitida en el portal de la autoridad electoral, se da un plazo de tres días para que cualquier ciudadano pueda presentar alguna tacha. Pasado este tiempo, la candidatura queda consentida y ya no puede ser cuestionada vía tacha.

La fórmula de Primero La Gente está encabezada por Marisol Pérez Tello como candidata a la Presidencia de la República, acompañada por Raúl Molina Martínez y Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Con esta decisión, el partido mantiene sus opciones de participar en la contienda electoral de 2026.

